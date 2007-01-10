Молодожены должны проходить медицинское обследование перед браком

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал закон, согласно которому жених и невеста должны проходить медицинское обследование перед браком, а церемония может быть не торжественной.

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

Как сообщалось, 22 декабря 2006 года Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Семейный и Гражданский кодексы Украины». Данным законом вносятся изменения в некоторые положения Семейного кодекса Украины с целью приведения его в соответствие с Гражданским кодексом Украины, принятым Верховной Радой Украины 16 января 2003 года.

Законом исключены из Семейного кодекса Украины положения, согласно которым семейные права недееспособной личности осуществляет ее опекун.

К способам защиты семейных прав и интересов отнесено:

- изменение правоотношения;

- признание незаконными решений, действий или бездеятельности органа государственной власти, органа власти Автономной Республики Крым или органа местного самоуправления, их должностных и служебных лиц.

Женихом и невестой считаются лица, которые подали заявление о регистрации брака.

Также в соответствии с законом, жених и невеста обязаны сообщить друг другу о состоянии своего здоровья. При этом государство обеспечивает создание условий для медицинского обследования брачующихся. Результаты медицинского обследования являются тайной, и сообщаются только будущим супругам. Укрывательство сведений о состоянии здоровья одним из брачующихся, следствием чего может стать (стало) нарушение физического или психического здоровья другого или их потомков, может быть основанием для признания брака недействительным.

В случае беременности невесты, рождения ею ребенка, а также, если есть непосредственная угроза для жизни невесты или жениха, брак регистрируется в день представления соответствующего заявления или в любой другой день по желанию жениха и невесты на протяжении одного месяца.

Личной частной собственностью жены, мужа являются страховые суммы, полученные ею, им по обязательному личному страхованию, а также по добровольному личному страхованию, если страховые взносы платились за счет средств, которые были личной частной собственностью каждого из них.

В соответствии с законом, если один из супругов своим трудом и (или) средствами принимал участие в содержании имущества, принадлежащего второму из супругов, в управлении этим имуществом или уходе за ним, то доход (приплод, дивиденды), полученные от этого имущества, в случае спора по решению суда может быть признан объектом права общей совместной собственности супругов.

Документом отменяется:

- возможность восстановления брака после его расторжения;

- право жены, мужа усыновить ребенка без согласия второго из супругов, в случае установления режима раздельного проживания супругов.

По закону при решении спора между родителями и малолетними, несовершеннолетними детьми, которые совместно проживают, относительно собственности на имущество считается, что оно является собственностью родителей, если другое не установлено судом.

Вносятся некоторые изменения в:

- порядок определения происхождения ребенка от отца, матери при искусственном оплодотворении и вживлении зародыша;

- процедуру решения спора между матерью и отцом относительно места проживания малолетнего ребенка.

На совершение одним из родителей правового действия относительно транспортных средств и недвижимого имущества малолетнего ребенка должно быть письменное нотариально засвидетельствованное согласие второго из родителей. Если тот из родителей, кто проживает отдельно от ребенка на протяжении не менее чем шести месяцев, не принимает участия в воспитании и содержании ребенка, или если место его проживания неизвестно, вышеупомянутые правовые действия, могут быть совершены без его согласия.

Кроме вышеупомянутого, законом внесены технико-юридические изменения в Семейный кодекс Украины.

Также внесены изменения в Гражданский кодекс Украины, согласно которым рождение физического лица и его происхождение, усыновление, лишение и восстановление родительских прав, брак, расторжение брака, перемена имени, смерть подлежат обязательному внесению в Государственный реестр актов гражданского состояния граждан в органах юстиции. Предусмотрено внесение дополнений в условия смены имени физическим лицом.

Также в соответствии с законом физическое лицо, которое достигло шестнадцати лет, имеет право по своему усмотрению изменить свою фамилию и (или) имя.

Физическое лицо, которое достигло четырнадцати лет, имеет право изменить свою фамилию и (или) имя по согласию родителей или одного из них.

В случае, если над физическим лицом, которое достигло четырнадцати лет, установлена опека, изменение фамилии и (или) имени такого лица осуществляется с согласия попечителя.