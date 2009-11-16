Пьяный полковник СБУ сбил женщину и сбежал?

В Одессе - очередное резонансное ДТП с участием высокопоставленного чиновника. Как сообщает "Сегодня", в субботу около половины седьмого вечера автомобиль «Тойота», двигаясь на большой скорости, сбил женщину прямо на пешеходном переходе. С места происшествия иномарка скрылась. А 54-летняя одесситка, попавшая под колеса «Тойоты», от полученных травм скончалась на месте происшествия.

В городе тут же был объявлен план «Перехват». Для того, чтобы остановить водителя иномарки, сотрудникам ГАИ пришлось организовать погоню. Через несколько часов авто и виновник ЧП были задержаны. В ГАИ личность водителя назвать категорически отказались. Тем временем из своих источников в одесской милиции изданию стало известно, что «Тойотой» управлял полковник СБУ Вячеслав Г. из киевского управления внутренней безопасности спецслужбы. В Одессе сотрудник спецслужбы инспектировал одесских коллег. К слову, полковника остановили как раз в тот момент, когда он пытался срочно покинуть город объездными путями. По словам очевидцев задержания, водитель авто был сильно пьян. Однако пройти освидетельствование на алкоголь отказался. В СБУ от комментариев отказались. Сам полковник СБУ в настоящий момент находится на свободе, ведется следствие.

Напомним, это не первое ДТП, где фигурирует нетрезвый представитель власти. 1 октября под Одессой начальник управления информации Одесской обладминистрации Василий Морозов сбил насмерть 24-летнюю Марину Будивскую. Несмотря на то что, по утверждениям одесской милиции, водитель «Мерседеса» был трезв, отец погибшей уверен в обратном и утверждает, что дело пытаются замять.