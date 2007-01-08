МИД Беларуси настаивает на праве собственника

Республика Беларусь не прекращала прокачку нефти по территории страны транзитом в третьи государства, давление на входе нефтепровода "Дружба" на территории Беларуси было понижено не по вине белорусской стороны. Об этом говорится в комментарии начальника управления информации – пресс-секретаря МИД Беларуси Андрея ПОПОВА, размещенном на официальном сайте министерства.

В сообщении А.ПОПОВА напоминается, что Республика Беларусь является собственником магистральных нефтепроводов, проходящих по ее территории. «Исходя из этого Правительство Республики Беларусь постановлением от 31 декабря 2006 года № 1798 ввело таможенное оформление нефти, перемещаемой через территорию Республики Беларусь магистральным нефтепроводом», - отмечается в сообщении. При этом подчеркивается, что этот сбор за транспортировку нефти был введен в связи с действиями Правительства Российской Федерации, «которое 8 декабря 2006 г. в одностороннем порядке без надлежащего уведомления Республики Беларусь приняло постановление, согласно которому с 1 января 2007 г. на поставляемую в Республику Беларусь нефть введена вывозная таможенная пошлина. Тем самым Российская Федерация нарушила целый ряд как двух- так и многосторонних соглашений о невзимании таможенных пошлин во взаимной торговле».

Как отмечается в официальном комментарии, «такие односторонние действия российской стороны, помимо нарушения норм международного права, разрушили устоявшиеся коммерческие связи и существенно ухудшили экономическое положение нефтеперерабатывающей отрасли Республики Беларусь».

В связи с этим, отмечается в сообщении, правительство Республики Беларусь вынуждено было предпринять меры по предотвращению нанесения экономического ущерба Республике Беларусь, возникновению дефицита важнейших топливно-энергетических ресурсов.

Согласно сообщению, белорусская сторона готова вести конструктивный диалог по урегулированию вопросов поставок нефти в Республику Беларусь, вплоть до отмены введенных компенсирующих мер при устранении причин, их породивших.

Как сообщал УНИАН, в ночь с 8 на 9 января прекращена транспортировка нефти по нефтепроводу «Дружба». В связи с этим нефть не поступает в Польшу, ФРГ.

Ранее поставки нефти из России в Беларусь были освобождены от экспортных сборов. Москва с 1 января 2007г. ввела пошлину в размере 180,7 долл./т нефти. 3 января с.г. стало известно, что Беларусь также с 1 января 2007г. ввела пошлину в размере 45 долл./т на транспортировку российской нефти по территории республики. За прошлый год объемы транзита нефти через Беларусь составили более 90 миллионов тонн.