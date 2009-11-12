Первая смерть от гриппа в Николаевской области

Стали известны результаты лабораторных исследований анализов 59-летней жительницы Вознесенского района Николаевской области, умершей 9 ноября. Лабораторно подтверждено наличие вируса А/H1N1.

Об этом УНИАН сообщили из Николаевской областной государственной администрации.

В информации сказано, что исследование проводили в лаборатории вирусологии и СПИД Центральной санэпидемстанции МОЗ Украины. Изучение типа вируса продолжается в лабораториях, определенных Всемирной организацией охраны здоровья.

Диагноз, поставленный умершей, - двухсторонняя вирусно-бактериальная пневмония с тяжелым течением.

С начала эпидемии в Украине на территории Николаевской области заболело гриппом и ОРВИ 15 262 человека.

11 ноября заболело 1 399 человек, в том числе взрослых 997 человек, детей - 402. Госпитализирован 61 пациент.

Из ранее госпитализированных больных выписались из лечебно-профилактических учреждений 247 человек, в том числе с диагнозом "грипп" и "пневмония" 50 жителей области, говорится в сообщении Николаевской ОГА.