Первая смерть от гриппа в Николаевской области
Лабораторно подтвержден А/H1N1
Стали известны результаты лабораторных исследований анализов 59-летней жительницы Вознесенского района Николаевской области, умершей 9 ноября. Лабораторно подтверждено наличие вируса А/H1N1.
Об этом УНИАН сообщили из Николаевской областной государственной администрации.
В информации сказано, что исследование проводили в лаборатории вирусологии и СПИД Центральной санэпидемстанции МОЗ Украины. Изучение типа вируса продолжается в лабораториях, определенных Всемирной организацией охраны здоровья.
Диагноз, поставленный умершей, - двухсторонняя вирусно-бактериальная пневмония с тяжелым течением.
С начала эпидемии в Украине на территории Николаевской области заболело гриппом и ОРВИ 15 262 человека.
11 ноября заболело 1 399 человек, в том числе взрослых 997 человек, детей - 402. Госпитализирован 61 пациент.
Из ранее госпитализированных больных выписались из лечебно-профилактических учреждений 247 человек, в том числе с диагнозом "грипп" и "пневмония" 50 жителей области, говорится в сообщении Николаевской ОГА.