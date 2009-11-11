Украина и Россия продолжат подготовку нового соглашения по газу

Украина и РФ продолжат подготовку нового межправительственного соглашения по газу. Такое решение приняла подкомиссия по вопросам топливно-энергетического комплекса на заседании 9 ноября 2009 г. под председательством министра топлива и энергетики Украины Юрия Продана и министра энергетики Российской Федерации Сергея Шматко.

По сообщению пресс-службы Минтопэнерго Украины, на заседании заслушана информация о работе по подготовке "проекта нового межправительственного соглашения о сотрудничестве в газовой отрасли".

Принято решение в первом полугодии 2010 г. провести консультации на уровне профильных министерств по подготовке согласованного проекта соглашения. При этом будет учитываться проведенная сторонами работа по инвентаризации действующих межправительственных соглашений в газовой сфере, а также договоренности, достигнутые во время консультаций и переговоров по вопросам сотрудничества в этой отрасли.

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