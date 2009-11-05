В Одессе пытались убить главного инспектора по качеству лекарств

В Одессе, рядом с офисом Одесской областной инспекции по контролю качества лекарственных средств на проспекте Гагарина, группа злоумышленников совершила попытку покушения на жизнь начальника инспекции, 62-летнего Василия ФЕСЕНКО.

Как сообщила УНИАН руководитель отдела взаимодействия со СМИ Одесского городского УВД Татьяна ХМЕЛЬНИЦКАЯ, «на госслужащего внезапно напала группа злоумышленников в масках, потерпевшему нанесено ножами несколько колото-резаных ран».

Пытаясь спастись от расправы преступников, В.ФЕСЕНКО сделал несколько выстрелов по нападающим из зарегистрированного пистолета. Тем временем сотрудники Госинспекции вызвали наряд милиции и бригаду «скорой помощи». Однако злоумышленникам удалось скрыться с места преступления.

По словам Т.ХМЕЛЬНИЦКОЙ, сейчас В.ФЕСЕНКО находится в больнице, а сотрудники Шевченковского отделения милиции Приморского района города ведут доследственную проверку причин и обстоятельств совершения преступления.

Как уточнила Т.ХМЕЛЬНИЦКАЯ, «рассматриваются несколько версий причин преступления, в том числе профессиональная деятельность потерпевшего, после чего будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела».

Напомним, со 2 ноября работники Государственной инспекции по контролю качества лекарственных средств совместно с Госинспекцией по контролю цен и налоговой милицией ГНА Украины осуществляют проверки фармацевтических предприятий, в том числе относительно качества лекарств и стоимости противовирусных препаратов.

В.ФЕСЕНКО работает в Одессе на должности начальника Государственной инспекции по контролю за качеством лекарственных препаратов с июля текущего года, ранее занимал такую же должность в Полтавской области.

Что касается напряженной ситуации, возникшей вследствие эпидемии гриппа в 9 областях Украины, то, согласно данным налоговой милиции ГНА в Одесской области, примерно в 90 процентах продажа противовирусных препаратов осуществляется в проверенных аптеках по завышенным ценам, причем часто эти лекарства от гриппа и простуды продают из-под прилавка.

«В ходе проверки по выполнению аптеками постановления Кабинета министров об обязательном наличии медикаментов, предусмотренных МОЗ Украины, установлено, что во многих аптеках вывешены объявления, что препаратов против ОРЗ и гриппа нет в наличии. Однако их продают из-под полы, причем препарат «Тамифлю», к примеру, фармацевты реализуют по цене, завышенной на 30 грн», - отметил на пресс-конференции начальник налоговой милиции ГНА в Одесской области Степан БОГЛЯ.