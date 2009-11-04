В Тернополе закрыли рынки

В Тернополе временно прекращена работа промышленных рынков. Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе городского совета, соответствующее решение принял горисполком, учитывая решение внеочередного заседания государственной чрезвычайной противоэпидемической комиссии при областной государственной администрации, а также решение чрезвычайной противоэпидемической комиссии Тернополя. Также исполком принял решение предотвращать возникновение стихийной торговли в Тернополе. Контроль за выполнением данного решения возложен на заместителя городского председателя по социальным вопросам Романа ЛЕГКОГО и начальника горотдела милиции Михаила ДЕНИСОВСКОГО.

В свою очередь государственная чрезвычайная противоэпидемическая комиссия при облгосадминистрации кроме рекомендации временно прекратить работу рынков промышленной группы товаров и запретить работу всех стихийных рынков в населенных пунктах области, поручила обеспечить дезрежим на рынках продовольственной группы товаров.

Также поручено ввести усиленный противоэпидемический режим на автовокзалах и автостанциях, при перевозках пассажиров, обеспечить в достаточном количестве средствами индивидуальной защиты (марлевыми повязками, резиновыми перчатками, респираторами и т. п.) водителей транспортных средств, обслуживающий персонал автовокзалов и автостанций и их обязательное применение в период рабочего времени.

Кроме того, в салонах транспортных средств перед отправкой в рейс, возвращением из рейса и периодически в помещениях автовокзалов и автостанций работники обязаны проводить дезинфекционные мероприятия.

Также дано поручение проработать порядок взаимодействия персонала автовокзалов и автостанций с лечебными учреждениями, в случае выявления подозрения на заболевание гриппом как среди пассажиров, так и среди обслуживающего персонала.