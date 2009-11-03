У Яценюка не понимают, почему премьер так дорого платит за банки-банкроты

Странной является позиция правительства, которое говорит, что нет денег для повышения социальных стандартов, но дорого платит за банки-банкроты. Об этом идет речь в статье заместителя председателя Совета общественной организации “Фронт перемен” Андрея ПЫШНОГО в газете “Контракты”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Фронта перемен”, он отметил, что “государство, у которого не хватает денег на выплату повышенных минимальных зарплат и пенсий, закон о которых угрожает обжаловать в Конституционном суде премьер-министр Украины, выкупило проблемные банки-банкроты у их владельцев значительно дороже их докризисной стоимости”. По его словам, все, что можно было реализовать в этих банках, и так принадлежало государству. “Однако правительство все равно приняло решение о приобретении банка “Киев”, “Родовид Банка” и “Укргазбанка”, на что выделило еще около 14 млрд. грн., и из этой суммы 10 млрд. грн. уже внесены в уставный капитал этих банков, и еще 4 млрд. грн. – это дополнительная потребность в капитализации, озвученная менеджментом упомянутых выше банков”.

А.ПЫШНЫЙ отметил, что основной целью разработанной в начале 2009 года украинским правительством, МВФ и Всемирный банком программы рекапитализации проблемных коммерческих банков было быстрое возобновление доверия вкладчиков к банковской системе. По его словам, “государство вложило в проблемные банки около 2,5 млрд. долларов – сумму, которой они не стоили даже в лучшие докризисные годы, во время пика спроса на украинские банки со стороны иностранных инвесторов”, и при этом доверие к банковской системе Украины “так и не возобновлено”.

По словам А.ПЫШНОГО, вышло так, что вместо помощи вкладчикам банков государство помогло их владельцам за счет налогоплательщиков и тех же вкладчиков, чьи деньги были заморожены и во многих случаях не возвращены до сих пор. Он считает, что укрепление финансового состояния проблемных банков “сопровождалось сомнительными махинациями”. По словам А.ПЫШНОГО, следственная группа МВД сейчас расследует факты подмены залогов в банке “Киев” во время работы последнего временного администратора, назначенного НБУ. Тогда “элитные квартиры в столице, находящиеся в залоге в банке, обменяли на земельные участки под Киевом, которые стоят в десятки раз дешевле”. Он напомнил, что владельцев и менеджеров “Родовид Банка” премьер-министр и руководитель МВД неоднократно обвиняли “в финансовых махинациях и банальной краже 2 млрд. грн. средств на рефинансирование, полученных от Нацбанка”. Но, невзирая на это “бывшие владельцы “Родовид Банка” вошли в его наблюдательный совет после национализации, и даже получили статус советников председателя правления”, а владельцы банка “Киев” “также сохранили за собой кабинеты”. “Логично допустить, что национализированные банки из рук государства по окончании кризиса, вероятнее всего, будут выкуплены их бывшими владельцами”, – отметил политик.

А.ПЫШНЫЙ отмечает, что общая стоимость национализации проблемных финансовых учреждений для государства, то есть для налогоплательщиков, превысила 18,5 млрд. грн., а “себестоимость национализированных банков составит, по меньшей мере, 2,5 млрд. дол. – сумму, которой они не стоили даже в лучшие докризисные годы, во время пика спроса на украинские банки со стороны иностранных инвесторов”. Он считает, что “намного дешевле было бы просто ликвидировать проблемные банки, передав их живые активы (те, которые находятся в залоге в НБУ) и имеющиеся пассивы в здоровые банки”.

А.ПЫШНЫЙ отметил, что «государство почему-то решило оставить миноритарные пакеты акций бывшим владельцам, и таким образом отказалось от полного контроля над проблемными банками.” Он напомнил, что на них не распространяется действие законов о государственных банках, специализированные нормативы по кредитованию и тому подобное. “Это заставляет подозревать, что основные силы сейчас направлены не на возобновление платежеспособности и спасение средств вкладчиков, а на помощь банкирам, которые “пострадали от кризиса”, довели банки до банкротства, и теперь пытаются национализировать свои убытки”, - отметил заместитель председателя Совета общественной организации «Фронт перемен».