Украина за октябрь должна заплатить Газпрому почти полмиллиарда

Украина в октябре 2009 года импортировала около 2,4 млрд. кубометров природного газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам представитель Президента по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ.

«Украина импортировала (в октябре – УНИАН) около 2,4 млрд. кубометров (газа – УНИАН)», – сказал он.

При этом Б.СОКОЛОВСКИЙ добавил, что за импортированный в октябре газ НАК «Нафтогаз Украины» должна заплатить российскому «Газпрому» около 470 млн. долл.

Он также напомнил, что в соответствии с заключенным контрактом на поставку газа в Украину НАК

«Нафтогаз Украины» должна импортировать в ноябре и декабре текущего года по 3,5 млрд. куб. м газа.

Также Б.СОКОЛОВСКИЙ отметил, что Украина полностью готова выполнять условия по транзиту газа. «Технически и ресурсно Украина полностью готова выполнять контракт по транзиту российского природного газа в Европу. Для этого есть все необходимые условия. Контракт на транзит не имеет ничего общего с контрактом на поставки российского природного газа в Украину», – сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сообщила, что «Нафтогаз Украины» должен перечислить российскому «Газпрому» 4 млрд. грн. за потребленный в октябре природный газ.

Согласно контракту от 19 января 2009 года, "Нафтогаз Украины" обязан ежемесячно направлять ОАО "Газпром" платежи за газ не позднее 7 числа месяца, следующего за поставками. При первом же неплатеже контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.

Украина до сегодняшнего дня своевременно и в полном объеме рассчитывается с «Газпромом» за поставленный газ.