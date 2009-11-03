В Европе предупреждают о подделках лекарств против "свиного гриппа"

По данным Европейской медицинской ассоциации, криминальные группировки пытаются в настоящее время заработать на продаже поддельных лекарств против так называемого свиного гриппа.

Такие препараты могут содержать ряд веществ – от обычного сахара до крысиного яда, твердят эксперты.

В предостережении, которое распространила ассоциация, идет речь, что те, кто покупает подделки или же копии лекарств против свиного гриппа, рискуют своей жизнью и жизнью членов своей семьи. В основном такие препараты распространяются через интернет, и предлагаются по цене, ниже, чем в аптеках. Специалисты ассоциации подсчитали, что в последнее время средство против H5N1 "Тамифлю" по количеству рекламы в интернете и разосланных спамов опередило Виагру.

В основном подделки пытаются купить в тех странах, правительства которых закупили недостаточное количество препаратов для лечения "свиного гриппа", отмечает Европейская медицинская ассоциация.

Кроме предостережений относительно медицинских препаратов, специалисты также выразили ряд замечаний и относительно некоторых других средств. Так, они не советуют покупать чудо-пилюли, которые якобы усиливают иммунную систему за считанные часы, поскольку, скорее всего, их действие не отвечает тому, что обещают продавцы.

А торгуют такими таблетками мошенники, которые таким способом пытаются получить выгоду от эпидемии. То же касается и дорогих дезинфекционных средств, которые якобы убивают вирус гриппа. Эксперты отмечают, что обычное мыло не менее эффективно.

Немецкая волна