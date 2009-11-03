Главный санврач: в Украине нет эпидемии свиного гриппа

В Украине нет эпидемии свиного гриппа.

Об этом заявил главный санитарный врач Александр Биловол в эфире телеканала ICTV.

По его словам, "эпидемия гриппа и ОРЗ отмечается в западных регионах". "Особенно в 11 регионах, где практически на 15% превышен порог", - сказал главный санитарный врач.

"В других регионах отмечается предыдущего уровня показатели, которые были в 2007-2008 годах", - заявил Биловол.

Он отметил, что в результате эпидемии, по последним данным, умер 71 человек.

Главный санитарный врач сообщил, что есть 14 лабораторно подтвержденных случаев гриппа A/H1N1.

"У трех человек, которые умерли, выявлен грипп A/H1N1", - добавил Биловол.

Также он заявил, что "100% верификацию этого диагноза в Украине дают две лаборатории, которые оснащены современным оборудованием - это центральная санэпидемстанция и институт Громашевского".

Украинская правда