Банковская система США сейчас более устойчива, чем год назад
Аргументы министра финансов
Министр финансов США Тимоти Гейтнер заявил, что банковская система США сегодня "гораздо более стабильная", благодаря помощи правительства, передает Associated Press.
В частности, он отметил, что год назад экономическая активность находилась в состоянии застоя, так как главные финансовые институты не работали из-за недостатка ликвидности.
Несмотря на банкротство 115 банков США в 2009 году, министр финансов говорит о серьезном улучшении надежности, так как частный капитал снова начал поступать в систему.
По его словам, главная опасность на сегодня в том, что банкиры не будут брать на себя достаточно риска для вложений, особенно в малый бизнес. Т.Гейтнер заявил, что администрация президента Барака Обамы работает над проблемой кредитования малого бизнеса.