Банковская система США сейчас более устойчива, чем год назад

Министр финансов США Тимоти Гейтнер заявил, что банковская система США сегодня "гораздо более стабильная", благодаря помощи правительства, передает Associated Press.

В частности, он отметил, что год назад экономическая активность находилась в состоянии застоя, так как главные финансовые институты не работали из-за недостатка ликвидности.

Несмотря на банкротство 115 банков США в 2009 году, министр финансов говорит о серьезном улучшении надежности, так как частный капитал снова начал поступать в систему.

По его словам, главная опасность на сегодня в том, что банкиры не будут брать на себя достаточно риска для вложений, особенно в малый бизнес. Т.Гейтнер заявил, что администрация президента Барака Обамы работает над проблемой кредитования малого бизнеса.

РосБизнесКонсалтинг