Для изготовления масок Кабмин достанет марлю из мобрезерва

Кабинет министров Украины принял решение разбронировать из мобилизационного резерва марлю медицинскую в объеме 6 млн. метров для изготовления профилактических масок, которая хранится на центральных складах Министерства здравоохранения, базах спецмедснабжения Минздрава Автономной Республики Крым, главных управлений, управлений здравоохранения областных и Киевской городской госадминистраций.

Соответствующее распоряжение № 1295 от 30 октября размещено на Правительственном портале.

Согласно документу, Госкомрезерву поручено осуществить отпуск разбронированной марли медицинской на безоплатной основе Государственному департаменту по вопросам выполнения наказаний в объеме 1 млн. метров, другим получателям — остальную марлю по разнарядке Минэкономики.

Минфину поручено выделить Госкомрезерву 10 млн. гривен для пополнения запасов марли медицинской с учетом отпущенного согласно с этим распоряжением объема за счет средств, выделенных МОЗ для финансирования безотлагательных мероприятий, направленных на предотвращение распространения инфекционных заболеваний среди населения.