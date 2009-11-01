Полтава - в шаге от эпидемиологического порога

Уровень заболевших ОРВИ в Полтаве на сегодня составляет 56,5 человек на 10 тысяч населения (при показателе превышения эпидпорога в 56,7 человек на 10 тысяч населения).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил мэр Полтавы Андрей МАТКОВСКИЙ.

По его словам, городская санэпидстанция проводит постоянный мониторинг уровня заболеваемости.

Среди заболевших дети до 14 лет составляют 38,2%.

За неделю за медицинской помощью обратились 1787 человек, случаи гриппа не регистрировались.

А.МАТКОВСКИЙ утверждает, что эпидемии гриппа на территории Полтавы нет. Отсутствие на конец октября эпидемии в Полтаве, по словам мэра, можно объяснить и тем, что в городе вовремя, 15 октября начался отопительный сезон и люди не мерзли, как в Днепропетровске или Тернополе.

А.МАТКОВСКИЙ призвал жителей Полтавы не заниматься самолечением и по возможности не выезжать за пределы региона.