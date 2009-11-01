Вирус унес жизни 23 человек во Львовской области

Во Львовской области по состоянию на 9.00 1 ноября количество умерших из-за эпидемии гриппа и ОРВИ составляет 23 человека. Из них двое детей до 14 лет и 21 взрослый.

Об этом сообщает официальный веб-портал Львовской облгосадминистрации.

Согласно официальным данным, количество больных гриппом и ОРВИ во Львовской области составляет 78 тысяч 102 человека (из них дети до 14 лет – 38 тысяч 450, взрослые – 39 тысяч 652).

Количество госпитализированных – 1 тыс. 799 человек (из них дети до 14 лет – 639, взрослые – 1 тыс. 160).

В целом показатель заболеваемости в области составляет 312,4 на 10 тысяч населения (при этом дети до 14 лет – 967,8 на 10 тысяч населения).