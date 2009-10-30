Нацсовет инициирует празднование 100-летия Виктора Некрасова

Национальный совет по вопросам культуры и духовности при Президенте Украины инициирует празднование 100-летия со дня рождения писателя Виктора Некрасова и возобновления работы заповедника «Древний Киев».

Как сообщает Главная служба информационной политики Секретариата Президента Украины, об этом шла речь на заседании Нацсовета. В мероприятии, которое состоялось под председательством Николая ЖУЛИНСКОГО, приняли участие члены Национального совета, представители Министерства регионального развития и строительства Украины, Министерства культуры и туризма Украины, Шевченковского национального заповедника.

Также участники заседания высказали предложение провести в ближайшее время встречу Президента с членами Национального совета по вопросам культуры и духовности, Совета по вопросам этнонациональной политики, Национального совета по вопросам здравоохранения населения для рассмотрения актуальных проблем гуманитарного развития украинского общества.

Национальный совет выразил поддержку проектам указов Президента о предоставлении Донецкому областному академическому украинскому музыкально-драматичному театру статуса национального, о создании государственного историко-культурного заповедника «Усадьба Лизогубов» в поселке Седнев Черниговской области, а также инициировал празднование 100-летия со дня рождения В.Некрасова, возобновление деятельности заповедника «Древний Киев».