Сегодня ЦИК рассмотрит документы Ющенко
06:30, 29 октября 2009Общество
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Сообщает пресс-служба
Центральная избирательная комиссия завтра на заседании 29 октября рассмотрит вопрос о регистрации нынешнего главы государства Виктора ЮЩЕНКО кандидатом на пост Президента Украины.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЦИК.
Заседание начнется в 11.00.
Как сообщал УНИАН, 27 октября В.ЮЩЕНКО подал в ЦИК документы на регистрацию кандидатом в президенты.
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