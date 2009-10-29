Сегодня ЦИК рассмотрит документы Ющенко

06:30, 29 октября 2009
Общество
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Сообщает пресс-служба

Центральная избирательная комиссия завтра на заседании 29 октября рассмотрит вопрос о регистрации нынешнего главы государства Виктора ЮЩЕНКО кандидатом на пост Президента Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЦИК.

Заседание начнется в 11.00.

Как сообщал УНИАН, 27 октября В.ЮЩЕНКО подал в ЦИК документы на регистрацию кандидатом в президенты.

 

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