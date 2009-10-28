В делах бывшего директора ГП «Дельта-лоцман» разберется комиссия ВР?

Народный депутат БЮТ Александр Дубовой инициирует создание комиссии для проверки деятельности ГП «Дельта-лоцман» и надеется, что она разберется в деятельности предприятия за период с 1998 по 2008 гг.

«Собралось много жалоб по фактам хищения во время правления бывшего директора этого предприятия. Уголовные дела, которые были возбуждены, не до конца расследуются. На сегодняшний день к предприятию претензий меньше. По ходу наших разбирательств я надеюсь, что мы все увидим», - сообщил Александр Дубовой.

Справка:

Государственное предприятие «Дельта-лоцман» создано приказом Министерства транспорта Украины от 04.02.1998 № 29 с целью усовершенствования условий обеспечения безопасности мореплавания, а также упорядочения структуры морских лоцманских служб в Северно-Западной части Черного моря.

Предприятие имеет в арсенале специализированный флот – 20 лоцманских катеров, 2 промерных катера, буксир ледового класса. Численность ГП «Дельта-лоцман» - 1478 сотрудников.

В 2008 году ГП «Дельта-лоцман» получило сертификат Национального органа Украины по сертификации (Регистр судоходства Украины), который свидетельствует о соответствии системы управления качеством предприятия требованиям ДСТУ ISO 9001-2001.

Чистая прибыль за 9 месяцев 2009 г. – 303,5 млн.грн.