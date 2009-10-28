В ГАИ и ж/д говорят, что Тернополь не закрывали

Информация о закрытии или ограничении выезда из Тернополя не соответствует действительности.

Об этом заявили УНИАН сотрудники городского вокзала и областного Управления ГАИ, комментируя слухи о якобы ограничении или полном закрытии выезда из Тернополя.

“Все поезда движутся согласно графику. Проводится высадка и посадка пассажиров в обычном порядке”, - сказал сотрудник железнодорожного вокзала в Тернополе.

Дежурный областного Управления Государственной автомобильной инспекции сообщил, что дороги из города не перекрываются, а также опроверг информацию о наличии каких-либо указаний об осуществлении таких мероприятий.

Как сообщалось, Министерство здравоохранения сегодня сообщило, что в Тернопольской области от вирусной пневмонии умерли 10 человек. Предварительно установлен такой диагноз 95 заболевшим, из них 25 больных (17 взрослых и 8 детей) подпадают под тяжелый ход заболевания, то есть находятся на управляемом дыхании, и состояние их тяжелое.