ДТП в Киеве: джип Тойота врезался в ЗиЛ (фото)

26 октября на Голосеевском проспекте столкнулись внедорожник "Тойота Ленд Крузер" и грузовик "ЗиЛ - 133". От удара джип опрокинулся на бок. Медицинская помощь понадобилась семерым людям, которые ехали в "Тойоте". По словам очевидцев, за несколько минут до случившегося, внедорожник проигнорировал требование инспекторов ГАИ остановиться и поддал газу. После этого "Тойота" выехала на встречную, по которой в это время двигался грузовик.

Магнолия -ТВ