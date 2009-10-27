Безработные привели в порядок памятники и могилы

В Ровенской области с начала октября 30 безработных по направлению службы занятости привели в порядок могилы, памятники, обелиски погибшим в 23 населенных пунктах региона.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в областном центре занятости, на организацию этих работ были использованы средства Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы в сумме 6,4 тыс. грн.

В частности, в селе Будераж Здолбуновского района приведена в порядок могила воинов УПА, приведен в надлежащее состояние памятник борцам за волю и независимость Украины в селе Верба Дубенского района, приведены в порядок могилы воинов-односельчан в селе Берег и памятник погибшим в селе Княгинин Дубенского района.

А всего в общественных работах на протяжении января-сентября 2009 года в области принимали участие 7072 человека. По мнению работников службы занятости, организация таких работ позволяет отдельным категориям граждан, особенно тем, кто остается без работы длительное время, возобновить трудовые навыки, повысить мотивацию к труду, а также улучшить свое материальное положение.