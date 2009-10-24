Этой ночью Украина переходит на “зимнее” время

В ночь на воскресенье, 25 октября, Украина, как и большинство стран мира, переходит на "зимнее" время.

В 04.00 стрелки часов будут переведены на один час назад.

Практика ежегодного перехода на "зимнее" и "летнее" время действует сегодня в более чем 110 странах мира.

В ряде стран дата перехода определяется с учетом региональных традиций.

В первый раз часовую стрелку перевели в Великобритании в 1908 году для экономии и более рационального распределения электроэнергии на протяжении суток.

В СССР переход на "летнее" время впервые состоялся в 1917 году, а с 1981 года "летнее" и "зимнее" время снова стало регулярно действовать.

С 1996 года по рекомендации Европейской экономической комиссии ООН период действия летнего времени был продлен до последнего воскресенья октября.