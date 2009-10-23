Литвин проводил Посла Турции домой

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Турция в Украине Эрдоганом Шерифом ИШТДЖАНОМ в связи с завершением его дипломатической миссии в нашей стране.

Об этом сообщает пресс-служба ВР.

В.ЛИТВИН от имени украинского парламента поблагодарил посла за конструктивную и плодотворную работу, которую он осуществлял в Украине, и отметил, что «благодаря усилиям господина Посла удалось укрепить политические контакты между нашими странами, они получили системный характер», активно развивались контакты на межпарламентском уровне.

Во время встречи стороны выразили общее мнение, что, несмотря на современную сложную экономическую ситуацию и финансовый кризис, Украина и Турция имеют хорошую договорно-правовую базу, которая позволяет «находиться в процессе работы», продвигаться вперед. По словам Посла, турецкие инвесторы все больше работают в Украине, растут объемы товарооборота между двумя странами. «Я пытался делать все, чтобы улучшить наши двусторонние отношения и отношения в региональном масштабе», - подчеркнул Э.ИШТДЖАН. Он выразил убеждение, что предстоящие президентские выборы засвидетельствуют тот высокий уровень демократии, который есть в Украине и который необратим.