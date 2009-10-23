Нафтогаз отдаст почти $105 млн. в год только за обслуживание кредитов?

Реструктуризация задолженности НАК «Нафтогаз Украины» перед банками-нерезидентами на условиях, предложенных держателям еврооблигаций, приведет к повышению средней процентной ставки по кредитам компании в 2,5 раза, или на 62 млн. долл. ежегодно.

Об этом сказано в переданной УНИАН аналитической записке, подготовленной экспертами Центра энергетических исследований (г. Киев).

В сообщении отмечается, что одним из условий перевыпуска еврооблигаций НАК «Нафтогаз Украины» является изменение процентной ставки по всем существующим кредитам нерезидентов, а также пролонгация срока их погашения на 5 лет от даты перевыпуска.

Эксперты центра отмечают, что по состоянию на 23 октября 2009 года задолженность НАК «Нафтогаз Украины» перед банками-нерезидентами (исключая держателей еврооблигаций) составляет 1 097,3 млн. долл. Условия предоставления всех кредитов привязаны к ставке Libor, размер которой из-за мирового финансового кризиса сегодня составляет 0,24%. Премия к Libor по основным кредитным соглашениям НАК «Нафтогаз Украины» колеблется в диапазоне от 1,75% до 5,0%, таким образом, средневзвешенная процентная ставка по кредитам НАК «Нафтогаз Украины» сегодня составляет 3,76%.

«Реструктуризация задолженности на условиях, предложенных держателям еврооблигаций, приведет к повышению процентной ставки по всем кредитам НАК «Нафтогаз Украины» с 3,76% до 9,5% годовых. Затраты НАКа на обслуживание кредитов увеличатся с 41,3 до 104,2 млн. долл. в год», - отмечено в сообщении.

При этом эксперты отмечают, что подобный рост процентной ставки, с одновременным предоставлением суверенных гарантий, является беспрецедентным в мировой финансовой практике. Условия реструктуризации фиксируют доходность по обязательствам НАК «Нафтогаз Украины» на уровне 9,5% годовых на весь 5-летний период перевыпуска, что гарантирует кредиторам беспрецедентно высокую доходность, даже в условиях мирового финансового кризиса.

«Суммарные потери НАК «Нафтогаз Украины» от изменения процентной ставки (включая еврооблигации) за 5-летний период пролонгации составят до 670 млн. долл., или около 41,8%», - считают эксперты Центра энергетических исследований.

В то же время, в записке отмечено, что реструктуризация задолженности перед банками-нерезидентами, вероятно, является той ценой, которую НАК «Нафтогаз Украины» заплатит за отказ кредиторов от права объявления дефолта по ее еврооблигациям.

Наибольшую выгоду от изменения условий кредитования среди банков-нерезидентов получит международный банк Credit Suisse (до 31,46 млн. долл. в год). В сентябре 2009 г. Credit Suisse был привлечен НАК «Нафтогаз Украины» в качестве консультанта по реструктуризации, наряду с компанией Square Capital.

Кроме того, по мнению экспертов, наряду со значительными дополнительными расходами, реструктуризация кредитов банков-нерезидентов содержит дополнительные риски для НАК «Нафтогаз Украины».

«Главным риском реструктуризации задолженности НАК «Нафтогаз Украины» является, как и ранее, отсутствие у компании источников погашения кредитных обязательств. Правительство продолжает удерживать НАК «Нафтогаз Украины» в состоянии банкротства, вымывая средства компании в виде налогов», - сказано в сообщении.

Эксперты считают, что для того, чтобы скрыть невыполнение Государственного бюджета Украины-2009, правительство вымывает у НАК «Нафтогаз Украины» оборотный капитал в виде налогов, взамен предоставляя компании эмиссионные дотации в форме кредитов государственных банков или пополнения ее уставного фонда, которые в дальнейшем также вымываются в бюджет.

По мнению экспертов, НАК «Нафтогаз Украины» фактически превратилась в дополнительный эмиссионный центр правительства. Налоговые выплаты НАК «Нафтогаз Украины» с начала 2009 года составили 29 млрд. грн., что превышает 30% от валового дохода компании.

Еще одним риском для НАК «Нафтогаз Украины» является одномоментность предъявления к погашению всех долговых обязательств в октябре 2014 года (около 1,6 млрд. долл. с учетом еврооблигаций). Вероятная невозможность одномоментного погашения всей задолженности вызовет необходимость ее реструктуризации на, возможно, еще более жестких условиях.

Также в сообщении сказано, что кроме того, заявленные условия реструктуризации задолженности НАК «Нафтогаз Украины» перед банками-нерезидентами приведут к значительному удорожанию дальнейших заимствований не только для самого «Нафтогаза», но и для других квазисуверенов Украины, суверенных займов на продолжительный период.

Центр энергетических исследований считает целесообразным отказаться от реструктуризации задолженности НАК «Нафтогаз Украины» перед банками-нерезидентами и погасить еврооблигаций компании на сумму 500 млн. долл.

Как сообщал УНИАН, 19 октября большинство держателей еврооблигаций НАК «Нафтогаз Украины» на сумму 500 млн. долл. согласились на предложенную компанией реструктуризацию - обмен внешних обязательств, включая рассмотрение поданных заявок на обмен нынешних обязательств на новые облигации, деноминированные в долларах США, в соотношении 1:1, срок погашения по которым наступает в сентябре 2014 года и которые будут выпущены под суверенные гарантии. Ставка по купону определена на уровне 9,5%.

НАК «Нафтогаз Украины» также ведет переговоры о реструктуризации другого внешнего долга на общую сумму около 1,15 млрд. долл., которую он предлагает провести на тех же условиях, что и реструктуризацию еврооблигаций.