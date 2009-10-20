Школьники напечатали фальшивые гривни и попались в столовой

В городе Червоноград Львовской области работники милиции выявили факт изготовления и сбыта фальшивых купюр номиналом 20 грн. двумя учениками местной общеобразовательной школы.

Об этом сообщил УНИАН начальник отдела связей с общественностью Главного управления МВД Украины во Львовской области Денис ХАРЧУК.

По его словам, в горотдел внутренних дел с заявлением о наличии фальшивых купюр у одного из учеников обратилась директор общеобразовательной школы Червонограда. Она сообщила, что заведующая школьной столовой во время продажи продуктов питания обнаружила у одного из школьников фальшивую купюру номиналом 20 грн., которой ученик школы пытался рассчитаться за обед.

Следственно-оперативная группа, которая выехала в школу, установила, что «липовыми» гривнями в школьной столовой пытался рассчитаться ученик 9-го класса. Также при себе он имел еще три купюры номиналом по 20 грн. каждая, которые оказались фальшивками.

Оперативники выяснили, что печатание фальсифицированных гривен с помощью многофункционального принтера наладил у себя дома ученик 8-го класса этой же школы, а сбывать подделки он поручил своему приятелю-девятикласснику, рассказал Д.ХАРЧУК.

В данное время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Работники милиции устанавливают количество изготовленных поддельных купюр, а также другие возможные места их сбыта школьниками. Ведется следствие.