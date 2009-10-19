Погода на завтра

Завтра в большинстве регионов Украины пройдут дожди.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, завтра облачно с прояснениями. На большей части территории временами дожди, в западных областях местами сильные дожди, ночью с мокрым снегом. Ночью и утром в восточной части местами туманы. Ветер юго-восточный, восточный, 7-12 м/с, на юге отдельные порывы 15-20 м/с. Температура в западных и северных областях ночью 1-6° тепла, днем 7-12° (в Карпатах на протяжении суток 0-5° тепла); на остальной территории ночью 8-13°, днем 17-22°, в центральных областях 13-18°; в Крыму ночью 11-16°, днем 20-25°.

В Киевской области завтра облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 7-12°. В столице также облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 10-12°.