В рамках подготовки к Евро-2012 проходят антитеррористические учения

Сегодня во Львове прошел практический этап совместных антитеррористических учений спецподразделений областных управлений Службы безопасности Украины, Министерства внутренних дел и Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Управления СБУ во Львовской области, практические учения проходят в рамках подготовки Львовской области к финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Сегодня бойцы спецподразделений на железнодорожной станции «Подзамче» во Львове отрабатывают взаимодействие силовых органов во время возможных террористических операций.

Вчера, 15 октября, на базе УСБУ во Львовской области проходил первый, подготовительный этап антитеррористических учений.