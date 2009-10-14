Во Львовской области торжественно отметят 67-летие УПА

Во Львовской области сегодня торжественно отметят 67-ю годовщину образования Украинской повстанческой армии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской облгосадминистрации, в рамках праздничных мероприятий – церемонии "Торжественной Клятвы" лицеистов І курса Львовского государственного лицея имени Героев Крут; молебен возле фигуры Пресвятой Богородицы по случаю Праздника Покрова Пресвятой Богородицы – покровительницы украинских военных; панихида возле памятника Степану Бандере при участии общественности и молодежных организаций; шествие участников мероприятий на место бывшего казацкого кладбища и Богоявленской церкви на улице Фредра во Львове.

В 14.30 на площади возле памятника Тарасу Шевченко начнется народное вече, посвященное 67-й годовщине образования Украинской повстанческой армии при участии руководства облгосадминистрации, областного совета, Львовского городского совета, участников национально-освободительного движения - членов Львовского краевого братства ОУН-УПА, представителей Львовского областного Общества политзаключенных и репрессированных, областного Союза политических узников Украины, областного отделения Всеукраинского объединения ветеранов, руководства Львовского государственного лицея имени Героев Крут, лицеистов, молодежных и казацких организаций, представителей общественности города и области.