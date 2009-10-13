Таксисты поднимают цены, пока бастуют трамваи и троллейбусы

В Харькове таксисты поднимают цены в связи с забастовкой водителей городских трамваев и троллейбусов.

Как передает корреспондент УНИАН, который исследовал ситуацию, это больше касается частных таксистов, которые в основном подвозят пассажиров к станциям метро, в тех районах, где из-за акций протеста в эти дни не ходит городской электротранспорт.

Стоимость проезда у частных таксистов возросла на 30-35%, но не многие считаются с этим, и в часы пик даже возникают очереди к автомобилям.

Водители маршрутных автобусов жалуются на переполненность пассажирами и нервозность людей.

Учителя школ и преподаватели вузов, в частности, отмечают, что участились опоздания, есть срывы уроков и лекций. Сами преподаватели и учителя также жалуются, что сложно добраться до работы.

Жители Харькова также удивляются, что в метрополитене интервалы движения поездов теперь иногда достигают 6-8 минут, и отмечают, что теперь, чтобы попасть на работу, нужно потратить в полтора-два раза больше времени, чем обычно.

Власть Харькова, которая раньше сообщала о поддержке бастующего коммунального предприятия «Горэлектротранас», сегодня не размещает комментариев на своем официальном сайте.

В городе распространяются слухи о том, что акцию протеста инициировали владельцы маршрутных такси, чтобы потеснить конкурентов – городской электротранспорт - и заработать на этом.

Между тем, бессрочная забастовка, которую начал в Харькове 9 октября коллектив ХКП «Горэлектротранс, длится уже пятый день.

Как сообщила УНИАН заместитель председателя профкома «Горэктротранса» Тамара КАДНОВА, на это время средства для выплаты зарплат на предприятие не поступили, а накануне акции протеста коллектив на собрании проголосовал за то, что возвращение задолженности по зарплате за 5 месяцев будет главным условием для продолжения работы. «Все являются на рабочие места, но трамваи и троллейбусы на линии не выходят», - сказала Т.КАДНОВА.

Как сообщал УНИАН, 9 октября коллектив КП «Горэлектротранс» объявил бессрочную забастовку. В пятницу на маршруты полностью не вышли трамваи и троллейбусы – работники «Горэлектротранса» возобновили акцию протеста с требованиями погасить долги по зарплате. 9 октября не приступили к работе все четыре - два троллейбусные и два трамвайные – депо Харькова, работу приостановили 2421 из 3630 работников предприятия – в основном водители и кондукторы. На линии в целом не вышли 233 трамвая и 179 троллейбусов. По данным профкома предприятия, зарплата не выплачивается с мая этого года. Общая сумма долга по зарплате на сегодня составляет около 30 млн. грн.. В целом руководство «Горэлектротранса» ожидает получить около 38 млн. грн., учитывая другие свои обязательные расходы.

10 октября премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО дала поручение министру труда и социальной политики Людмиле ДЕНИСОВОЙ, министру по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексею КУЧЕРЕНКО, и.о. министра финансов Игорю УМАНСКОМУ, а также председателю Харьковской облгосадминистрации Арсену АВАКОВУ и мэру Харькова Михаилу ДОБКИНУ принять безотлагательные меры для погашения задолженности по зарплате работникам ХКП «Горэлектротранс».