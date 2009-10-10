Смерть Япончика может вызвать криминальную войну

Смерть "вора в законе" Вячеслава Иванькова, известного в криминальном мире как Япончик, не повлияет на расклад сил в преступном сообществе, но может укрепить и без того влиятельные позиции мафиозного клана "Деда Хасана", сообщил РИА Новости источник в Московском уголовном розыске.

Иваньков скончался утром в пятницу в больнице, куда поступил 28 июля раненный при покушении.

"Иваньков-Япончик, бывший в последнее время преданным сторонником Деда Хасана, - фигура культовая, легендарная, он был хранителем воровских традиций", - сказал источник. "После смерти Япончика фигуры, сопоставимой в криминальном мире с Дедом Хасаном, не осталось", - считает собеседник агентства.

По данным экспертов, в последние годы за криминальные сферы влияния в московском регионе и в масштабе страны боролись последователи двух ведущих мафиозных кланов - группировки Аслана Усояна (Дед Хасан) и Япончика с одной стороны и Тариэла Ониани - с другой.

Ониани, предприниматель грузинского происхождения, в советское время имел несколько судимостей. В СМИ ранее выдвигались версии, что именно он мог быть организатором покушения на Япончика. Ониани в 1980-е годы считался самым авторитетным "вором в законе" в Москве.

Группировка выходца из Тбилиси Деда Хасана, также неоднократно судимого, распространила свое влияние в постсоветское время на различные регионы страны. "Влияние Деда Хасана и его клана, ближайших родственников простирается на Урал, на южные регионы страны, на Москву, центр России... Сам Хасан зарегистрирован в Санкт-Петербурге, следовательно, и там тоже есть его люди. Плюс ближнее и дальнее зарубежье", - говорит собеседник агентства.

По оценке криминалистов, существенные доходы этой группировке приносят незаконный игорный бизнес, оборот наркотиков и оружия и добыча природных ресурсов, а также "те сферы экономики, где есть наличная прибыль и можно легко утаить доходы, например строительство или рынок недвижимости".

Япончик умер, но Дед Хасан жив и его война с Ониани продолжается, хотя позиции последнего уже значительно ослабели, отметил источник.

Ониани был задержан и арестован в июне этого года, суд заключил его под стражу. "Сейчас расклад сил девять к одному - в пользу группировки Деда Хасана. Убийство Япончика при этом могло быть выгодно представителям как одной, так и другой группировки", - заметил источник в МУРе.

По мнению источника в МУРе, возможно будущее развитие событий, с жестокими разборками в среде участников ОПГ, сможет косвенно пролить свет на виновников гибели Иванькова.

По данным, которые привел эксперт, в мире на сегодняшний день насчитывается около 400 "воров в законе". "Подавляющее большинство криминальных авторитетов - сообщники Деда Хасана", - добавил он.