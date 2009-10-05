Для украинцев вопрос отношений с Россией - на 18-м месте (опрос)

Социальные проблемы беспокоят население в десятки раз больше, чем отношения Украины с Россией, Европейским Союзом, НАТО или вопросы языка и новой Конституции.

Об этом сообщили Президент Украинской академии политических наук Николай МИХАЛЬЧЕНКО и Директор по исследованиям Всеукраинской социологической службы Борис САГАЛАКОВ на пресс-конференции в УНИАН, представляя результаты социологического исследования «Политическая ситуация в Украине на современном этапе – политико-социологический взгляд», проведенного Украинской академией политических наук совместно с Всеукраинской социологической службой.

Так, в соответствии с исследованием, 63,7% жителей столичной области больше всего из жизненных проблем беспокоит вопрос роста цен, 54,8% - низкий уровень зарплат, пенсий, 42,3% - рост безработицы.

На четвертом месте - вопрос политической нестабильности в стране (37,7%).

Только 18-е место занял вопрос отношений с Россией (7,8%). Столько же процентов беспокоит и вопрос непрофессионализма представителей местных органов власти.

В самом конце списка расположились вопросы вступления Украины в ЕС и НАТО (4%), предоставления русскому языку статуса официального (3,9%), принятие новой Конституции (3,8%), единство Западной и Восточной Украины (3,8%).

Также в соответствии с исследованием, по сравнению с прошлым годом, увеличилось количество очень бедных и очень богатых людей. Так, по словам Н.МИХАЛЬЧЕНКО, в 2009 году на вопрос, как вы оцениваете материальное положение вашей семьи, 17,4% сказали, что едва сводят концы с концами (2008 – 14,3%), 39,9% сказали, что на питание хватает, но приобретение обуви или одежды уже вызывает трудности (2008 - 36,3%). В целом на жизнь хватает, но на приобретение таких вещей, как мебель, телевизор и т.п., не хватает – 33,7% (2008 – 42,1%). При этом эксперт отметил, что количество этих людей уменьшилось в основном за счет перехода людей в вышеуказанные категории.

Кроме того, увеличились количество людей, которые ответили, что у них нет никаких материальных трудностей – 8,6% (2008 – 7,1%).

Опрос проводился в Киевской области с 19 по 21 сентября 2009 года. Было опрошено 2500 респондентов по выборочной квоте с учетом основных социально-демографических характеристик населения Украины. Вероятная погрешность – 1,5%.