Украинская школьница заняла 3 место на Международном лесном конкурсе

Третье место на VI Международном юниорском лесном конкурсе, который проходил в Москве, заняла ученица 10-го класса Плищинской общеобразовательной школы Шепетовского района Хмельницкой области Оксана ПИСНАЯ.

Награды она удостоена за научный труд «Изучение разнообразия биоэкологических форм клена-явора в ботанических садах и парках Украины», сообщили УНИАН в Черкасском областном управлении лесного и охотничьего хозяйства.

Участие в этом конкурсе принимала молодежь в возрасте от 14 до 20 лет из 27 стран Европы, Азии и Африки. Главная тема представленных на конкурс работ - лес для человека.

Победителем и обладателем главного приза конкурса признан Владимир КУТЮМОВ (Россия) за работу «Биоценотические комплексы фауны грунтовых жесткокрылых". Второе место присвоено Нурсултану КУБАТБЕКОВУ и Кизи Чолпон САДЫРБЕК из Киргизской Республики за проект «Первые шаги по внедрению совместного ведения лесного хозяйства в Балыкчинском лесхозе Исык-Кульской области».

Торжественное награждение победителей конкурса состоялось на сцене Государственного академического Малого театра России. За свою работу О.ПИСНАЯ получила грамоту, медаль и подарок - видеокамеру.