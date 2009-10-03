Тимошенко про налоги, инвестиции и депрессивные районы

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет о необходимости как можно скорее приступить к реформированию системы налогообложения в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила, выступая на IX Львовском международном экономическом форуме.

«Знаю, что сейчас ни сил, ни возможностей политических нет проводить эти глубинные реформы, но уверена, пока мы не проведем налоговую реформу, настоящую, очень сложно будет привлекать в страну инвесторов. Нам нужно "разгружать" налоги на фонд заработной платы, уменьшать нагрузку на прибыль, уменьшать ставки НДС, и думаю, что очень важно – Украине нужно подумать о так называемом сегодня одностороннем применении НДС, то есть одностороннем движении – это налог, который можно брать с конкретного потребителя… Я думаю, время этому пришло (изменению систем налогообложения - УНИАН), но не произошла еще концентрация и консолидация политических сил и политических условий. Но она в ближайшее время произойдет», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме того, она заявила о том, что депрессивные регионы Украины необходимо превратить в перспективные.

«Я думаю, что для нас важно было бы в тех регионах, в которых очевидна стагнация, все-таки ввести особый режим налогообложения, который использовался многими странами, в том числе Южной Кореей и Китаем, где мы можем для экспорта построить специальный, абсолютно льготный режим налогообложения. И думаю, что в дальнейшем мы такой закон о депрессивных регионах, которые мы превратим в перспективные регионы, обязательно должны и обязаны принять», - сказала премьер.

Ю.ТИМОШЕНКО также подчеркнула необходимость создавать благоприятный инвестиционный климат в регионах. По ее словам, для этого необходимо упростить регуляторную систему, внедрить прозрачную систему предоставления и использования земель.

«Я думаю, что пришло время все-таки отложить в сторону все политические противостояния и общей интеллектуальной командой отработать, к примеру, 10, 15, 20, сколько нужно пунктов – тех конкретных шагов, которые помогут создать тот инвестиционный климат на территории каждого региона, а как следствие, и в Украине, который будет интересен инвестором», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.