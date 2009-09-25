Вице-консул Китая в Украине после ДТП - в тяжелом состоянии в больнице

Вчера в дорожно-транспортном происшествии, во время которого были травмированы китайские дипломаты, пострадали еще четыре человека.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, утром 24 сентября вблизи Ялты, на автодороге Ялта - Севастополь водитель автомобиля „ВАЗ-2107”, в нарушение правил дорожного движения не пропустил колонну автомобилей в сопровождении ГАИ, допустил столкновение с легковым автомобилем „Мерседес”.

В результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель “ВАЗ”, 6 человек с травмами разной степени тяжести госпитализированы в Ливадийскую больницу: трое - из автомобиля “ВАЗ”, трое – из “Мерседеса”, из них двое граждане КНР.

Правоохранительными органами проводится расследование.

На месте работала опергруппа Главного управления МЧС Украины в АР Крым.

24 сентября представитель пресс-службы Министерства здравоохранения Крыма сообщил УНИАН, что в Крыму в результате ДТП травмирован вице-консул Китая в Украине

По его словам, вице-консул Китая находится в тяжелом состоянии в больнице, в связи с чем его невозможно транспортировать из Ливадийской больницы.

Кроме того, в ДТП пострадал военный атташе Посольства КНР. Его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.