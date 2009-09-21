Прокурор опровергает информацию о снятии Маркова с розыска

Прокурор Николаевской области Николай СТОЯНОВ опровергает информацию, которая появилась в отдельных СМИ и со стороны отдельных общественных организаций, о том, что якобы экс-депутат Одесского горсовета Игорь МАРКОВ снят с внутригосударственного розыска.

Об этом он заявил корреспонденту УНИАН по телефону.

«Я этого не делал», - сказал он, отвечая на вопрос, на самом ли деле постановлением прокуратуры, как утверждают некоторые, указанное лицо было снято с розыска.

В то же время он отказался комментировать какие-либо подробности, сославшись на то, что не делает этого по телефону, поскольку не знает человека, с которым разговаривает.

Как сообщал УНИАН, 10 сентября Управление Министерства внутренних дел Украины в Николаевской области объявило в государственный розыск и завело соответствующее розыскное дело в отношении бывшего депутата И.МАРКОВА.

Милиционеры напомнили, что еще 2 сентября 2007 года в Одессе представители одной из политических партий проводили санкционированный пикет по поводу установления в городе памятника Екатерине ІІ. Во время этого мероприятия И.МАРКОВ совместно с другими неустановленными лицами пытался сорвать пикет и устроил драку. В результате этого инцидента нескольким участникам пикета были нанесены телесные повреждения.

В связи с чем прокурором Одесской области в отношении И.МАРКОВА было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины «Злостное хулиганство», которая предусматривает лишение свободы до четырех лет.

Впоследствии, сообщили в ДОС, по решению Генеральной прокуратуры это уголовное дело для проведения досудебного следствия было направлено в Следственное управление УМВД Украины в Николаевской области. Для проведения процессуальных действий, отметили в МВД, И.МАРКОВУ неоднократно посылались повестки о вызове к следователю. Однако подозреваемый эти вызовы игнорировал, утверждают в милиции.

Следователь вынес постановление об объявлении И.МАРКОВА в государственный розыск. В то же время получено разрешение суда на задержание И.МАРКОВА и доставку его в суд под стражей.

Сейчас осуществляются оперативно-розыскные мероприятия по выяснению места пребывания подозреваемого.

Сегодня, 21 сентября, свыше 100 активистов общественного движения «Комитет обороны Одессы», Николаевской областной организации Народного Руха Украины, правозащитного движения Николаева и других организаций пикетировали Генеральную прокуратуру Украины, требуя привлечения к ответственности прокурора Николаевской области Н.СТОЯНОВА. Они также просят взять под личный контроль ход резонансных дел и объявить И.МАРКОВА в государственный и международный розыск.