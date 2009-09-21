Тимошенко: врачам повысят зарплату независимо от принятия бюджета

19:06, 21 сентября 2009
Общество
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Премьер обещала доплату за стаж

Правительство с 1 января увеличит заработную плату работникам системы здравоохранения в среднем на 20%, независимо от того, будет ли принят государственный бюджет на 2010 год.

Как сообщает Секретариат Кабинета министров Украины, об этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила сегодня во время посещения Киевской городской онкологической больницы.

«Нам трудно в кризис резко повышать заработную плату, но доплата за стаж для врачей будет», - пообещала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она также сообщила, что правительство продолжает финансировать общенациональную программу по борьбе с онкологическими заболеваниями, а также напомнила, что соответствующий правительственный законопроект находится на рассмотрении в Верховной Раде Украины.

 

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