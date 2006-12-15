СКМ ответит на все вопросы на открытии 5-звездочной ”Оперы”

Презентация второй по счету в Киеве пятизвездочной гостиницы «Опера» состоится 20 декабря т.г.

Как говорится в приглашении, полученном УНИАН, презентация состоится в помещении гостиницы в центре Киева на ул.Б.Хмельницкого.

Планируется, что в ней примут участие представители топ-менеджмента гостиницы и представитель акционера.

Кто является собственником гостиницы «Опера» не указывается, однако ранее в СМИ сообщалось, что компанию "Интерн", строившую гостиницу по этому адресу, приобретает "Систем кэпитал менеджмент".

Агентство УНИАН обратилось в компанию СКМ с просьбой подтвердить или опровергнуть связь компании с открывающейся гостиницей.

В департаменте корпоративных коммуникаций СКМ агентству УНИАН сегодня сообщили, что в августе 2006 г. Антимонопольный комитет Украины выдал разрешение «System Capital Management Limited» (Кипр, дочерняя компания донецкого ЗАО «СКМ») на приобретение контрольной доли в уставном капитале ООО “Интерн”. В ближайшее время процесс оформления необходимых документов в рамках сделки будет завершен, добавили в компании.

Другой информации в СКМ не предоставили, отметив, что «20 декабря, во время презентации гостиницы «Опера», мы обязательно ответим на все интересующие Вас вопросы».

С учетом презентации стоит напомнить, что единственная на сегодня пятизвездочная гостиница в Киеве - «Премьер Палас», включает 289 номеров. Она основана в 1909 году под названием «Палас Отель». Первая глубокая реконструкция гостиницы завершена в 2001 году, вторая - в 2005-м.

На середину текущего года в Украине были 3 пятизвездочные гостиницы, 27 - четырехзвездочных, 85 - трехзвездочных, 52 - двухзвездочные, 32 - однозвездочные, без категории - 843 гостиницы.

Как сообщал УНИАН, в августе 2006 г. Антимонопольный комитет выдал разрешение «System Capital Management Limited» (м. Никосия, Республика Кипр) на приобретение доли в уставном капитале киевского ООО “Интерн”. Приобретение обеспечит SCM превышение 50% голосов в высшем органе управления ООО «Интерн».

В марте 2006 года Киевский городской совет выделил ООО «Интерн» земельный участок по улице Б.Хмельницкого, 53-А для строительства, эксплуатации и обслуживания отельного комплекса. Участок площадью 0,11 га предоставлен в аренду на 1 год, участок площадью 0,03 га в долгосрочную аренду на 15 лет. Тогда заявлялось, что застройщик - ООО «Интерн», намерен сдать пятизвездочную гостиницу «Опера» в 2006 году. ООО «Интерн» занимается предоставлением гостиничных услуг, однако в течение 2004-первой половине 2006 года не осуществляло хозяйственной деятельности.