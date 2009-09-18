Ко Дню города в Кировограде раздадут три тысячи презервативов

В Кировограде ко Дню города горожанам бесплатно раздадут три тысячи презервативов.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила координатор Кировоградского пресс-клуба реформ Виктория ТАЛАШКЕВИЧ, которая выступила инициатором проведения акции.

По ее словам, 18-20 сентября во время праздничных и развлекательных мероприятий презервативы будут раздавать целевой аудитории волонтеры Кировоградского городского отдела семьи и молодежи.

«Проект улучшения планирования семьи и репродуктивного здоровья в Украине «Вместе к здоровью» осуществляется в 13-ти областях нашего государства. К сожалению, Кировоградщина не попала в этот перечень, но когда мы обратились к представителям проекта, они пошли нам навстречу и передали для бесплатного распространения 3 тысячи презервативов», - сообщила В.ТАЛАШКЕВИЧ.

Она отметила, что для кировоградцев, в частности молодежи и студенчества, это будет неплохой подарок в связи с подорожанием средств контрацепции.