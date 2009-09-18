Всемирный банк выделил Украине $400 млн на поддержку банков

Украина получит от Всемирного банка 400 млн долларов на поддержку банковского финансового сектора. Об этом ИТАР-ТАСС сообщили в вашингтонской штаб- квартире Банка.

В рамках данной программы предполагается выделение двух займов. Первый из них будет направлен на "восстановление стабильности банковского сектора перед лицом продолжающегося кризиса", отмечается в сообщении. Остальная часть средств пойдет на "реструктуризацию сектора и укрепление юридической базы, что позволит сделать отрасль более устойчивой в случае нового кризиса".

"Ключевым элементом" данного проекта названо "обеспечение прозрачности, гарантирующее рекапитализацию банков с участием частного капитала". Кроме того, речь идет об изменениях, которые позволят "ускорить работу с нестабильными банками и снизить бремя для налогоплательщиков".