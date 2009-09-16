Тепловоз протаранил "Волгу" на переезде

В Запорожской области тепловоз протаранил легковой автомобиль: один человек погиб, еще один госпитализирован.

Как сообщили УНИАН в Управлении ГАИ в Запорожской области, дорожно-транспортное происшествие произошло 15 сентября на железнодорожном переезде в Михайловском районе области.

"33-летний водитель легкового автомобиля, несмотря на запрещающий звуковой сигнал и красный цвет, выехал на переезд. Это и стало причиной столкновения "Волги" с тепловозом, следовавшем из Васильевки в Энергодар: несмотря на экстренное торможение, тепловоз ударил "Волгу" и протащил автомобиль по путям еще около 30 метров", - сообщили в ГАИ.

Находившаяся в салоне авто 32-летняя женщина - жена владельца автомобиля - скончалась на месте, сам водитель доставлен в больницу с многочисленными переломами и травмами.

По факту ДТП проводится расследование.