Глава МВФ считает, что финансовый кризис не закончился

Глава Международного валютного фонда Доминик СТРОСС-КАН считает, что мировой финансовый и экономический кризис не закончился

Об этом он сказал в интервью немецкому еженедельнику Spiegel, опубликованном 12 сентября, передает «Немецкая волна».

"Многие, в том числе и ведущие политики, полагают, что кризис уже позади. Однако подобные мысли опасны", - отметил он.

Федеральное объединение немецких банков также предупредило предпринимателей и финансовые институты о том, что ситуация в ближайшие месяцы может усложниться. Эксперты этой организации также выразили тревогу по поводу возможного скачка инфляции.

Д.СТРОСС-КАНН согласился с тем, что во втором квартале 2009 года Германия и Франция вполне обоснованно предоставили положительные данные об оживлении конъюнктуры в своих странах. Тем не менее, уровень безработицы на протяжении всего года будет продолжать расти и к середине 2010 года достигнет самого высокого уровня. "Финансовый кризис повлек за собой не только экономический, но и социальный кризисы, наиболее высокий уровень которых еще только впереди", - считает глава МВФ.

В связи с этим он призвал уже сейчас выйти из программ по оживлению конъюнктуры и спасению банков, которые были начаты по всему миру.