Погода на завтра

Завтра, 14 сентября, в Украине сохранится теплая и почти без осадков погода.

Как сообщили УНИАН в Украинском Гидрометцентре, в западных, Винницкой, Николаевской, Одесской, Херсонской областях и в Крыму местами ожидается кратковременный дождь, гроза; на остальной территории без существенных осадков.

Температура ночью будет составлять 9-14°, на побережье морей 15-20°, днем 21-26°; в Карпатах ночью 4-9° тепла, днем 11-16°.

В Киеве и Киевской области без существенных осадков. Температура в Киеве ночью 11-13°, днем 23-25°; по области ночью 9-14°, днем 21-26°.

Сегодня, 13 сентября, температура воды в Черном и Азовском морях составляет 20-22°, в Днепре возле Киева 20°.