Элтон Джон почувствовал себя счастливым в Украине

Всемирно известный музыкант сэр Элтон ДЖОН 12 сентября в Макеевке в специализированном детском доме исполнил свой хит «Circle of life» («Круг жизни») для ВИЧ-инфицированных детей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила вчера на пресс-конференции в Макеевке руководитель Фонда «АнтиСПИД» Елена ФРАНЧУК.

«В детском доме дети исполнили маленькое представление для нас. И мы им подарили пианино, - рассказала она, - А сэр Элтон ДЖОН подошел к роялю, открытие инструмента состоялось прямо в детском доме и сэр Элтон спел песню «Circle of life» («Круг жизни»). Это было потрясающе, все плакали..», - сказала она.

В свою очередь присутствующий на пресс-конференции Э.ДЖОН отметил, что накануне поездки в Украину ему было грустно, но побывав у нас в стране, он вновь почувствовал себя счастливым.

Как сообщал УНИАН, 12 сентября в специализированном Макеевском доме ребенка (Донецкая область), в котором живут дети с диагнозом ВИЧ/СПИД, прошла презентация первых результатов работы проекта «Дети плюс» – совместного проекта Фонда Елены Франчук «АнтиСПИД», СПИД Фонда Элтона Джона и британского благотворительного фонда The Big Lottery Fund. Цель проекта – улучшить жизнь детей, рожденных ВИЧ-позитивными матерями, интегрировать их в социальную среду, изменить отношение общества к таким детям, помочь им перейти из детских домов в приемные семьи, к новым родителям и опекунам.

Пятилетний проект «Дети плюс» стартовал в феврале 2008 года. Сегодня он реализуется в десяти регионах Украины. Проект ведет ВБО «Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ/СПИДом», в партнерстве с румынской организацией Ромениан Энджел Эппил (Romanian Angel Appeal). Фонд Елены Франчук «АнтиСПИД» выделил для этого проекта грант в 2,5 млн. долл., а СПИД Фонд Элтона Джона дополнительно привлек 500 тыс. фунтов от The Big Lottery Fund.