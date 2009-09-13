Тимошенко: сначала экономика, потом социальные стандарты

Правительство не обещает в 2010 году стремительного роста социальных выплат и заработных плат.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО вчера на внеочередном расширенном заседании правительства по подготовке проекта госбюджета на 2010 год.

«Если мы хотим удержать на высоком уровне шансы восстановления экономики, если мы хотим реальный сектор экономики и обеспечить необходимые расходы развития, чтобы стремительно не сокращались рабочие места на фоне мирового кризиса, мы также не можем сегодня расточительно относиться к увеличению социальных стандартов и социальных расходов», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр подчеркнула, что главным приоритетом правительства в 2010 году станет поддержка национальной экономики.

«Но в то же время мы делаем маленькие шаги вперед по повышению этих социальных стандартов, но в очень умеренном, консервативном варианте», - добавила она.

Ю.ТИМОШЕНКО считает, что граждане Украины с пониманием относятся к таким действиям правительства и выбирают, в первую очередь, своевременную выплату действующих заработных плат, а не закрытие предприятия и сокращение рабочих мест.

«Когда речь идет о приоритетах, то в первую очередь у нас приоритет - четкая педантичная выплата всех социальных расходов – пенсий, заработных плат, льгот, пособий, их умеренное увеличение, но, в то же время, главным приоритетом остается поддержка национальной экономики», - подчеркнула она.

«В этом бюджете нет возможностей, так как иногда бывает в парламенте, заниматься предвыборным популизмом, иногда горлопанством заказных представителей трудовых коллективов в то время, когда стране необходима скорая реанимационная помощь», - резюмировала Ю.ТИМОШЕНКО.