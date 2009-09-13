Начался фестиваль средневековой культуры «Мстислав Fest»

В Чернигове в Центральном парке культуры и отдыха состоялось открытие ІІ городского фестиваля средневековой культуры «Мстислав Fest», посвященного 985-й годовщине основания Черниговского княжества.

Как сообщает корреспондент УНИАН, в этом году в фестивале принимают участие около 100 представителей клубов исторического фехтования из различных городов Украины и Беларуси.

На протяжении двух дней участники фестиваля будут проводить индивидуальные и групповые показательные бои, устраивать игры и демонстрировать средневековые костюмы, изготовленные собственноручно. Также будет действовать выставка-продажа произведений мастеров народно-декоративного искусства.

*** Мстислав Храбрый (ХІ в.) – первый черниговский князь, который упоминаемый в летописи (1024 г.), основатель Черниговского княжества. При его правлении началось строительство Спасо-Преображенского собора на Валу, который ныне является давнейшим храмом Чернигова.