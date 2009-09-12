Львовским сотрудникам СБУ представили нового начальника

Новым руководителем Управления Службы безопасности Украины во Львовской области назначен генерал-майор Юрий АРТЮХОВ.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ во Львовской области, 11 сентября заместитель председателя Службы безопасности генерал-лейтенант Василий ГРИЦАК при участии руководителей областной и городской власти, правоохранительных и контролирующих органов, представил личному составу Управления СБУ во Львовской области нового начальника - генерал-майора Ю.АРТЮХОВА.

Во время представления нового руководителя заместитель председателя СБУ отметил основные задачи регионального органа безопасности, среди которых контрразведывательная работа, борьба с контрабандой, пресечение экономических преступлений.

«Отдельной задачей является восстановление исторической справедливости и тесное взаимодействие в этой работе с Наблюдательным советом Мемориального комплекса памяти жертв оккупационных режимов «Тюрьма на Лонцкого», другими общественным и неправительственными организациями.

«Работа по рассекречиванию архивов, исследованию вопросов национально-освободительной борьбы ОУН-УПА, антитоталитарного движения сопротивления в послевоенные годы и других трагических страниц украинского народа и далее будет продолжаться», - отметил В.ГРИЦАК.

Как сообщал УНИАН, Президент назначил Ю.АРТЮХОВА начальником УСБУ во Львовской области 2 сентября 2009 года.