Минфин предлагает компенсировать разницу цен для «Нафтогаза»

Министерство финансов Украины предлагает предусмотреть в государственном бюджете 2010 года 6,5 млрд. грн. для НАК «Нафтогаз Украины» в счет компенсации разницы в тарифах на газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил и.о. министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ в ходе сегодняшнего заседания правительства.

Кроме того, по его словам, предлагается оставить в распоряжении НАК «Нафтогаз Украины» целевую надбавку в суме 440 млн. грн. Эти средства должны быть использованы НАК «Нафтогаз Украины» на осуществление поисковых и геологоразведовательных работ.