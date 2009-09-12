Ющенко: к власти в Украине стремятся неукраинские силы

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО пообещал отметить каждого делегата Учредительного собрания Народного Руха Украины Благодарностью главы государства.

Как сообщили УНИАН в Главной службе информационной политики Секретариата Президента, об этом В.ЮЩЕНКО заявил сегодня на торжествах по случаю 20-й годовщины создания Народного Руха Украины.

«Поздравляю всех, наш народ и государство со святой 20-й годовщиной создания Народного Руха Украины! Это событие изменило нашу жизнь, нас самих и определило судьбу Украины. Рух первым четко и ясно определил нашу главную цель – добиться и реализовать независимость, добиться и реализовать нашу государственность. Слава за это Руху!», – сказал Президент.

Напоминая историю создания НРУ, Президент констатировал, что в решающий исторический момент Рух реализовал тысячелетние стремления украинской нации.

От имени Украины В.ЮЩЕНКО выразил благодарность основателям Руха – Ивану ДРАЧУ, Дмитрию ПАВЛЫЧКО и Михаилу ГОРЫНЮ, Игорю ЮХНОВСКОМУ, Ярославу КЕНДЗЕРУ, десяткам, сотням, тысячам людей, которые стояли у истоков Руха, старшему поколению украинских литераторов, ученых и правозащитников, которые благословили Рух к действию. С особым почтением Президент вспомнил имена Героя Украины Вячеслава Чорновила и наставника Руха Олеся Гончара.

«Перед родным народом украинская интеллигенция, Народный Рух Украины выполнили историческую миссию, как только возникла первая, малейшая возможность для независимости», – сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент призвал сторонников Руха к патриотизму, который объединил бы их сегодня, когда много спекулируют именем Руха, его основателей и лидеров, как в интересах персональной выгоды, так и с целью дискредитации национальных и демократических ценностей.

В.ЮЩЕНКО выразил уверенность, что именно идея сильной, единой нации и сильного национального государства объединит людей, а не только определенных политиков.

В то же время глава государства предостерег, что к власти в Украине стремятся неукраинские силы, и это на сегодня один из самых сложных вызовов.

«Я не хочу, чтобы прозрение в среде украинских патриотов наступило слишком поздно. Под угрозой все наши завоевания, наш язык и культура, наша европейская перспектива», - сказал Президент, добавив, что для политических сил во власти и оппозиции беспорядок в государстве – способ существования.

В.ЮЩЕНКО призвал поддержать провозглашенную им конституционную реформу и общенациональное обсуждение проекта Конституции Украины, который откроет новую перспективу государству.

Как сообщал УНИАН, 6 сентября председатель НРУ Борис ТАРАСЮК на торжественных мероприятиях по случаю 20-летия создания Народного Руха заявил, что Секретариат Президента Украины не поддержал предложение Народного Руха Украины о награждении активистов-руховцев государственными наградами.