Тимошенко: бюджет будет подан вовремя

Правительство намерено окончательно утвердить проект государственного бюджета на 2010 на заседании 14 сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на внеочередном расширенном заседании правительства по подготовке проекта госбюджета на 2010 год.

«На основе нашего сегодняшнего обсуждения сегодня, завтра и в понедельник Министерство финансов будет вносить все необходимые изменения в бюджет, и в понедельник мы будем проводить окончательное заседание правительства, на котором будем утверждать окончательный проект бюджета и передавать в Верховную Раду», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр подчеркнула, что правительство в соответствии с Бюджетным кодексом внесет проект госбюджета в парламент не позже 15 сентября.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что проект госбюджета на 2010 год формировался исходя из развития экономики страны в 2009 году в условиях мирового финансового кризиса.

«Бюджетный 2009 год уже подходит к завершению. Мы уже думаем о следующем 2010 годе и готовим расчетные прогнозы на 2011 год», - сообщила она.

В то же время премьер-министр прогнозирует жесткую критику проекта государственного бюджета-2010 со стороны оппонентов правительства.

«Сегодня уже ни у кого нет сомнения, что здравый смысл давно покинул парламент. Там просто вакханалия, разброд, шатания, абсолютно чистая пиарщина и пустые амбиции, которые абсолютно ничем для страны не наполнены. Поэтому я абсолютно отдаю себе отчет, что проект бюджета на 2010 год будет проходить либо чрезвычайно тяжело, или вообще может быть не принят до завершения президентской гонки», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр выразила сожаление, что безответственность политиков таким образом отражается на жизни страны.

«Я думаю, что такая нечестная и жестокая по отношению к Украине политическая конкуренция вызовет шквал критики против того проекта бюджета, который мы будет представлять. Я убеждена, что все кандидаты в Президенты всех уровней и мастей будут в один голос кричать, какой страшный бюджет», - добавила она.

При этом премьер-министр подчеркнула, что правительство не намерено отступать ни на шаг, и проведет Бюджет на 2010 год с помощью других механизмов, в том числе через принятие соответствующих постановлений Кабинета министров.

«Одновременно с презентацией проекта бюджета в Верховной Раде мы сразу же неотложно начнем готовить проект постановления правительства об исполнении бюджета на 2010 год, который с 1 января будет применять все реформированные межбюджетные отношения в пользу местных общин. А кроме того, я хочу вас заверить, что мы предпримем все шаги для того, чтобы постановление правительства не были заветированы никем», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.