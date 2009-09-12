Во вчерашней перестрелке в Киеве участвовал брат народного депутата

Во вчерашних «разборках» с применением огнестрельного оружия принимал участие брат народного депутата Украины (фракция Партии регионов) Эльбруса ТЕДЕЕВА Роберт, гражданин Российской Федерации.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью МВД Украины.

Как отметили в милиции, после инцидента он покинул место происшествия на автомобиле, принадлежащем Э.ТЕДЕЕВУ.

Сейчас работники милиции принимают меры для раскрытия преступления и установления и задержания всех лиц, принимавших в нем участие.

Как сообщал УНИАН, днем 11 сентября на территории Голосеевского парка (Голосеевский район Киева) произошел конфликт “между двумя группами лиц разных стран Кавказского региона”. Во время выяснения отношений было применено огнестрельное оружие и устройства для отстрела резиновых пуль. Вследствие этого, трое конфликтующих попали в 10-ю городскую клиническую больницу. Остальные участники инцидента скрылись с места события. В столице был введен план перехвата «Сирена».

Сегодня в больнице умер один из трех раненных во время вчерашней перестрелки в Голосеевском парке Киева, двое других – прооперированы.

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В Партии регионов называют предвыборной провокацией против нее попытку Министерства внутренних дел "приписать" народного депутата от ПР Эльбруса ТЕДЕЕВА к инциденту в Голосеевском парке Киева.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Партии регионов, переданном УНИАН.

Как отмечают авторы заявления, "11 сентября в Голосеевском парке г. Киева имел место инцидент с применением огнестрельного оружия. При этом, согласно милицейским сводкам, на месте события был зафиксирован автомобиль, который якобы принадлежал народному депутату от Партии регионов Эльбрусу ТЕДЕЕВУ".

При этом в Партии регионов убеждены, что "политически заангажированные СМИ, не проверив информацию, сразу же выдвинули версию причастности депутата к упомянутым событиям".

В связи с этим в ПР заявляют, что в данном случае “предпринята очередная попытка скомпрометировать Партию регионов в контексте президентских выборов".

В то же время в Партии регионов отмечают, что "автомобиль, о котором идет речь, не принадлежит Э.ТЕДЕЕВУ, а только используется им в случае необходимости".

Кроме того, в пресс-службе заверяют, что "узнав из сообщений СМИ о том, что в инциденте в Голосеевском парке было зафиксировано именно это авто, депутат сразу же прибыл в райотдел милиции и дал все необходимые разъяснения, кстати, в присутствии владельца указанного транспортного средства".

В то же время "регионалы" отмечают то, что "никакого брата Э.ТЕДЕЕВА, который якобы принимал участие в инциденте, на месте инцидента не было и быть не могло по той причине, что тот проживает в России, а последний раз находился в Киеве несколько месяцев назад".